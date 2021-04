Nuove dotazioni per l'ospedale di Monfalcone

Nuove dotazioni strumentali per l'ospedale di Monfalcone. Il Direttore della S.C. di Pronto Soccorso e Medicina Urgenza, dottor Alfredo Barillari, ha richiesto la fornitura urgente di due elettrocardiografi per implementare la strumentazione presente nella Struttura e garantire maggior sicurezza nello svolgimento dell’attività clinica in questo momento di emergenza pandemica.

Si rende indispensabile dedicare uno specifico elettrocardiografo rispettivamente in Osservazione breve intensiva e nei posti letto nei container, per evitare ritardi nella diagnostica e cross-contaminazioni fra pazienti, garantendo percorsi in sicurezza. L’onere complessivo per la strumentazione richiesta prevede una spesa di 11.340 euro.

Inoltre, a seguito delle richieste espresse dal Direttore della SC di Pediatria, dottoressa Danica Dragovic, e dal Direttore della SC Endoscopia Digestive, dottor Luigi Torricelli, saranno installati due monitor multiparametrici da destinare ciascuno alla struttura competente. Questi due monitor a implementazione della dotazione attualmente esistente andranno a rispondere alle esigenze venutesi a creare nei reparti di pediatria e endoscopia digestiva, durante il periodo di emergenza pandemica. Il costo complessivo prevede una spesa di 5.036,33 euro.