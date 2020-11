Nuove forniture per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone

Asugi ha acquistato due ecotomografi completi di accessori e sonde integrative per il reparto di Radiologia degli Ospedali di Gorizia e Monfalcone e una sedia da chirurgo completa di accessori per il reparto di Oculistica dell’Ospedale di Monfalcone. Le nuove forniture permetteranno di migliorare l’efficienza dell’attività clinica.

I due ecotomografi sostituiranno gli apparecchi attualmente in uso, ormai obsoleti, permettendo una migliore diagnostica senologica e radiologica.