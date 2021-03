Nuove risorse per le aziende sanitarie regionali

"Grazie all'intesa raggiunta oggi, che mette in campo circa 8 milioni di euro di risorse, viene data continuità ai progetti legati all'assistenza nelle strutture sanitarie, confermando i contenuti dell'accordo raggiunto ad agosto dello scorso anno in merito ai filoni inerenti 'complessità assistenziale e continuità dei servizi' e 'personale a disposizione dei corsi di laurea area sanitaria'.



È questa la posizione espressa dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della firma dell'accordo stralcio per l'utilizzo delle Risorse aggiuntive regionali (Rar) 2021 con i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali del comparto della sanità.



"In attesa di trattare e definire complessivamente l'accordo sulle Rar per il personale del comparto del Servizio sanitario regionale per il 2021 sono state confermate le scelte adottate la scorsa estate - ha spiegato Riccardi -. Ci troviamo in un momento molto complesso a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, quindi la chiusura di questo accordo consente di mettere a disposizione delle aziende sanitarie regionali risorse che, una volta chiusi anche i relativi accordi aziendali, garantiranno la prosecuzione dei progetti avviati".



Grazie al documento siglato questo pomeriggio, nelle more dell'accordo definitivo, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale potranno utilizzare le risorse ordinarie della produttività, a stralcio dell'accordo complessivo 2021, per realizzare la copertura delle attività assistenziali messe in campo finora.