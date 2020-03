Nuove terapie intensive all'ospedale di Gorizia

Nuove terapie intensive in arrivo all'ospedale di Gorizia. Ne dà notizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Tutti, con il cuore stretto, stiamo guardando le immagini e i drammatici numeri che stanno caratterizzando questi momenti così tremendi da sembrare irreali. E sappiamo che il problema maggiore, la cui soluzione fa la differenza fra il vivere e il morire, è la carenza di posti di terapia intensiva per gli ammalati Covid- 19. Ce n'è bisogno ora. Non fra 15 giorni o un mese. Ora. In ogni regione si sta cercando di individuare le soluzioni più immediate e in Friuli Venezia Giulia, lo specifico comitato tecnico ha scelto di potenziare, in tal senso, gli ospedali più adeguati, quelli con infrastrutture maggiormente attrezzate".

"Sono stati individuati gli ospedali di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Per un totale di 94 posti contro i 29 precedenti. A Gorizia, ne saranno attivati 16. E' stato scelto il San Giovanni di Dio perché la piastra chirurgica è più moderna e all'avanguardia di altri ospedali del territorio. A qualcuno sembrerà strano, abituato com'è a denigrare la sanità goriziana, ma abbiamo tante eccellenze e fra queste le nostre chirurgie e i nostri meravigliosi medici e infermieri. Per trasformare questi spazi, provvisoriamente, in posti per la terapia intensiva è stato necessario trasferire alcuni sevizi a Monfalcone, tenendo presente che già oggi l'attività era ridotta agli interventi su casi improcrastinabii. Ma ribadisco, si tratta di trasferimenti provvisori. Qualsiasi altra congettura va cestinata come fake news", prosegue Ziberna.

"Voglio tranquillizzare anche chi si preoccupa per sé stesso o per i propri cari. Ci sono entrate e percorsi separati e sono state messe in atto tutte le misure anti-contagio. Riassumendo, sono state trasferite a Monfalcone le urgenze di Cardiologia e delle chirurgie. Tutti gli altri reparti, servizi e prestazioni restano attivi, a partire dal pronto soccorso".

"È stato detto che serviranno per pazienti anche di di altre regioni. Certo, forse sarà così, ma gli ammalati goriziani ospedalizzati oggi dove sono ricoverati? A Trieste. Al Maggiore avrebbero dovuto respingerli perché sono di Gorizia? Non diciamo sciocchezze. Ma, soprattutto, cerchiamo di capire ciò che sta succedendo. Sta morendo gente intorno a noi, per un nemico che non conosce confini e che oggi ha colpito alcune aree in modo atroce ma nessuno può dire di essere fuori da questa guerra. È vero, forse è stato fatto un errore di comunicazione ma credo che in questo momento l'impegno maggiore sia concentrato nell'evitare contagi e salvare vite. Dobbiamo essere orgogliosi del contributo che Gorizia darà in questo senso. Il nostro ospedale svolgerà un ruolo molto importante. Fra i più importanti delle sua esistenza. Siamo profondamente orgogliosi di Gorizia. Chunque abbia dubbi o timori, non esiti a contattarmi. Vi abbraccio", conclude il sindaco Ziberna.