Nuove terapie intensive grazie a Fondazione Pittini

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha colpito tutti da vicino, mai come oggi il nostro Paese si trova a dover affrontare una crisi sanitaria tra le più severe di questo secolo. In questo contesto, il nostro sistema ospedaliero costituisce - oggi più che mai – la prima linea di risposta e contrasto all’avanzata del virus che sta modificando radicalmente le nostre abitudini di vita nella direzione di scenari ancora in parte sconosciuti.

La Fondazione Pietro Pittini, da sempre vicina al territorio Regionale e alle sue istanze, ha scelto di scendere in campo e fornire un supporto concreto alle organizzazioni e alle strutture impegnate nella lotta al Coronavirus. A seguito di una proficua interlocuzione con l’assessore Riccardi, la dottoressa Zamaro e poi gli uffici competenti della Direzione Salute, al fine di identificare i bisogni sanitari e assistenziali prioritari, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha già erogato un contributo per l’acquisto di postazioni di terapia intensiva presso l’Ospedale Cattinara di Trieste, fortemente coinvolto nella gestione della crisi.

“Il legame con il territorio è da sempre parte integrante del nostro Dna e la scelta di intervenire è stata una naturale prosecuzione del nostro lavoro di supporto alle comunità” dichiara la Presidente Marina Pittini che prosegue “in queste settimane difficili ci siamo domandati come la nostra struttura potesse essere di aiuto alle realtà direttamente impegnate nell’emergenza che sta mettendo sotto pressione i nostri sistemi sanitari. Il supporto della Regione e della Direzione Generale Sanità è stato dunque fondamentale per poter orientare il nostro contributo laddove questo fosse più utile data una situazione generale in continuo cambiamento”.

“Speriamo che il contributo della Fondazione” conclude Pittini “possa costituire un valido aiuto nella lotta che stiamo combattendo. Questa, più di altre, è una battaglia che possiamo vincere solamente se scegliamo di unire tutti le forze nella direzione di uno sforzo comune”.

Riprendendo una citazione di Madre Teresa di Calcutta “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe” .