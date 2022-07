Nuovi defibrillatori a Tavagnacco

L’arresto cardiaco è un evento imprevedibile e spesso causato da aritmia ventricolare, che può essere interrotta con uno shock elettrico. La presenza di un defibrillatore semiautomatico (DAE) consente di dare concretezza all’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, permettendo ai soccorsi di giungere sul posto e quindi di triplicare la sopravvivenza degli infortunati.

Il desiderio dell’Amministrazione comunale è quello di dotare ogni centro abitato e piazza di un dispositivo salvavita. I defibrillatori presenti oggi nel territorio comunale e messi a disposizione dei cittadini sono quattro, posizionati in zone strategiche del territorio, in cui c’è una maggiore affluenza di persone.

La Farmacia comunale di Tavagnacco ne ha donati tre: uno è installato presso la sede della Farmacia del capoluogo Tavagnacco, uno presso la sede della Farmacia nella frazione di Feletto e l’ultimo si trova in Piazza Libertà a Feletto, accanto al CAP.

L’ultimo dispositivo è stato donato dalla ditta EPS di Luca Tosolini a favore dei cittadini di Colugna ed è posizionato vicino al plesso scolastico e alla sede del medico di famiglia.

“Vorrei ringraziare la Farmacia Comunale di Tavagnacco sede di Feletto e Tavagnacco e la ditta EPS di Luca Tosolini per la sensibilità dimostrata – commenta il Sindaco Moreno Lirutti - e per questa importante donazione. L’utilizzo di questi strumenti consente spesso di salvare delle vite umane, ed è una risorsa importante anche perché questi apparecchi sono strumenti salvavita di facilissimo uso. Sarà sicuramente impegno dell’Amministrazione, in collaborazione con altri enti e associazioni, pensare ad adeguati percorsi di formazione, da realizzare dopo la pausa estiva".