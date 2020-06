Nuovi Dpi per la Sogit Croce di San Giovanni

La Fondazione CrTrieste ha deliberato un contributo a favore della Sogit Croce di San Giovanni Onlus per l’acquisto di presidi protettivi per gli operatori sanitari che operano sulle ambulanze. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto un significativo aumento del numero e della tipologia di protezioni utilizzati dai sanitari per evitare pericolosi contagi.

La Fondazione ha compreso l’importanza della tempestività nell’approvvigionamento degli strumenti protettivi e ha prontamente contribuito all’acquisto di mascherine, guanti e attrezzature per il personale che opera negli automezzi della Sogit, consentendo di non interrompere il servizio gratuito di trasporto sanitario a favore degli utenti.