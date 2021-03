Nuovi medici di base a Fiume Veneto

In seguito alle problematiche sorte dopo il pensionamento di un medico di base del territorio fiumano, il 24 febbraio scorso era stato richiesto dal Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton un intervento urgente da parte dell’Azienda Sanitaria, sia finalizzato a velocizzare le comunicazioni ai pazienti della dottoressa Munari, che nel trovare una soluzione che non costringa i cittadini fiumani a dover optare per medici di altri comuni.



“A tutt’oggi – dichiara il sindaco Canton - il direttore della Asfo non ha ancora assunto delle posizioni, motivo per cui abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, per individuare delle soluzioni al problema, che ci è stato comunicato solo sabato 20 febbraio, sebbene non rientri tra le competenze del comune decidere in tali materie.



Martedì 9 febbraio, quindi, si è tenuto in videoconferenza un incontro tra il Sindaco Canton, il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, il direttore e tre tecnici della Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilita'.



Si è discusso a lungo sul tema della carenza dei medici di base dei territori, problema noto da tempo e legato a dei vincoli nazionali sugli spazi ammissibili e sui bandi nelle assunzioni.La riunione è stata molto proficua, tanto da aver ottenuto l’inserimento negli imminenti bandi di due posti vacanti per il comune di Fiume Veneto, di cui uno con obbligo di ambulatorio a Bannia, anticipando di un anno anche la sostituzione della dottoressa Munari che per sarebbe stata prevista solo nel 2022.Anche il tema del rapporto numerico tra medici e pazienti è stato risolto e si è già proceduto al suo incremento. E’ doveroso un ringraziamento particolare – conclude Jessica Canton - al vicepresidente Riccardo Riccardi che si è fatto carico da subito del problema e si è prodigato con determinazione per concretizzare delle soluzioni immediate.”I tempi dell’iter saranno relativamente brevi: a maggio è previsto il termine della presentazione delle domande da parte dei medici, che poi avranno massimo 90 giorni per aprire lo studio.