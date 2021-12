Nuovi metodi abilitativi per bambini e ragazzi con autismo

Lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 17.30 nella sede di Fondazione Progettoautismo fvg,

a Feletto Umberto, si terrà la presentazione dei dati preliminari di oltre un anno di ricerca promossa da Fondazione PA Fvg, in sinergia con le Università di Trieste (Dipartimento di Scienze della Vita-DSV) e di Udine (Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società- DILL).



La ricerca, tutt’ora in corso, finanziata dalla nostra Fondazione è finalizzata allo sviluppo di nuovi metodi abilitativi, che prevedono l’utilizzo di strumenti tecnologici d’avanguardia, dedicati al potenziamento di abilità cognitive, sociali e motorie di bambini e ragazzi con autismo.

In tale occasione saranno evidenziate le potenzialità del progetto nell’ottica di un’implementazione progressiva e su larga scala dei protocolli analizzati e utilizzati in affiancamento alle terapie convenzionali.

Il fine ultimo è di promuovere degli interventi basati su evidenze scientifiche per migliorare l’offerta e promuovere la salute delle persone con diagnosi di ASD e delle loro famiglie.



La ricerca in corso mira a valutare l’efficacia dell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici nel progetto abilitativo canonico di bambini e giovani adulti con diagnosi DSA. Nello specifico, sono stati messi in atto dei training innovativi che hanno previsto da una parte, l’utilizzo di una stanza multisensoriale, dedicata alle terapie dei bambini più piccoli e, dall’altra, di una piattaforma di gioco interattiva, indirizzata alla riabilitazione di giovani adulti.Tutti i partecipanti sono stati reclutati presso la Fondazione e sono stati sottoposti ad una valutazione di funzionamento globale prima dell’inizio dell’intervento. In seguito, bambini e ragazzi sono stati coinvolti in un training di potenziamento cognitivo-motorio all’interno del quale sono state proposte attività terapeutiche sotto forma di gioco, calibrate e adattate in base al livello di funzionamento del singolo utente. Alla fine delle sessioni e a distanza di 3 mesi dalla fine dell’intero intervento, i partecipanti sono stati rivalutati rispetto al loro funzionamento globale e al livello di gradimento dell’esperienza. Il progetto di ricerca continuerà nel corso del prossimo anno per raccogliere ulteriori dati ed includere tutti i partecipanti allo studio affinando la capacità predittiva dell’intervento. L’intento finale sarà quello di costruire e standardizzare dei protocolli di intervento che integrino l’utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione, al fine di raggiungere dei risultati qualitativamente più alti nel percorso riabilitativo di pazienti con DSA.“Desidero ringraziare le dottoresse Anna Antoniol e Giulia D’Argenio che assieme al Professor Cosimo Urgesi e il Professor Gianfranco Dalla Barba ci stanno supportando in questo percorso di ricerca” ha dichiarato la presidente Elena Bulfone “Fondamentale l’impegno della Dottoressa Alessandra Cardella e di tutto lo staff della nostra Fondazione che, unitamente allo sforzo di oltre 30 famiglie, ci permetterà di utilizzare la stanza multisensoriale al massimo della sua potenzialità”“Abbiamo investito molto in termini economici e di risorse umane per ridurre sensibilmente i tempi di abilitazione delle nostre persone e migliorare la qualità della vita loro e delle loro famiglie impegnate costantemente a fianco di questi bambini e ragazzi bisognosi di un numero elevatissimo di ore di lavoro individualizzato per raggiungere la migliore qualità della vita possibile” ha concluso il Direttore Generale Enrico Baisero “Stanza Multisensoriale Interattiva dedicata a bambini e adulti con autismo è un progetto pilota reso possibile grazie al sostegno economico di 40.000€ dei cinque CLUB LIONS di Udine e della Fondazione LIONS International realizzato presso Home Special Home della Fondazione Progettoautismo FVG.Uno spazio di 90 mq. dotato di uno schermo di realtà virtuale, una grande piscina con le palline, cuscinoni con vibrazioni per il rilassamento muscolare, giochi di luci e cascate luminose a LED colorate, pareti imbottite ed insonorizzate.Un progetto dal sapore tutto tricolore reso possibile grazie alla stretta collaborazione di due ditte italiane specializzate del settore: la EASYLABS di Torino, la BEHAVIOUR LABS di Catania.