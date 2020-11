Nuovi posti letto Covid a Gemona e Palmanova

Prosegue la riorganizzazione sanitaria in regione, per far fronte all’aumento dei ricoveri di pazienti Covid negli ospedali. Ieri, infatti, le persone che hanno richiesto cure ospedaliere per fronteggiare il virus in Fvg sono salite complessivamente a 255, 40 delle quali in terapia intensiva.

“Le aziende – ha annunciato il vicegovernatore Riccardo Riccardi su twitter – hanno ampliano i posti letto a disposizione anche nelle strutture di Palmanova e Gemona”.

“L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, invece, è al momento costretta a ridurre le attività a San Daniele per superare i casi positivi trovati all’interno dell’ospedale”, ha poi spiegato Riccardi.