Nuovi strumenti per Oculistica e Pronto Soccorso

Grazie alle donazioni da parte di Fincantieri, AsuGi ha acquisito attrezzature per la S C di Oculistica e il Pronto Soccorso di Monfalcone. In particolare: un tonometro a rimbalzo per l'Oculistica dei presidi Ospedalieri di Monfalcone e Gorizia che permetterà, data l’esigenza causata dell’emergenza pandemica da Coronavirus, di utilizzare strumenti che permettano a operatori e utenti un minor contatto rispetto alle procedure tradizionali e che risultino adeguati ai maggiori tempi di sterilizzazione e sanificazione previsti.

Per il Pronto Soccorso di Monfalcone è prevista la fornitura di un ecografo completo di sonda tale da sfruttare l’ultrasonografia per la diagnosi del Covid, in quanto, recenti studi, riconoscono la validità scientifica di tale strumentazione nel diagnosticare se la dispnea, ovvero la respirazione alternata nel ritmo e nella frequenza, di cui il paziente risulta affetto, sia causata dal virus Covid-19 oppure da altre patologie.