Nuovo ambulatorio infermieristico a Ronchi dei Legionari

Ha una nuova sede, molto più spaziosa, accogliente e funzionale, l'ambulatorio infermieristico gestito a Ronchi dei Legionari dal “Policlinico Triestino Spa”. L'ambulatorio ha trovato posto in alcuni, ristrutturati locali al civico 35 di piazza Guglielmo Oberdan dove, tra le altre cose, sono stati approntati due box destinati ai prelievi e ciò favorirà un più cospicuo accesso degli utenti, ma anche tempi di attesa ridotti rispetto al passato.



I prelievi vengono effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30, mentre il loro ritiro è possibile, nelle stesse giornate, dalle 10 alle 10.30. Rimane invariato il numero per la richiesta di informazioni che è lo 0481 281708. Era un'esigenza ormai da tempo, quella di una nuova sede in una zona, come quella individuata, che lascia maggior spazio alle persone, anche nella loro attesa all'esterno. Lo studio biomedico “Salus”, che, sino ai giorni scorsi, si trovava in via d'Annunzio, attiguo alla residenza protetta “Domenico Corradini”, ha iniziato la sua attività sanitaria il 13 gennaio del 2014. Ma proprio il grande successo che ha avuto tra la gente, ha “costretto” a pensare a locali nuovi e più spaziosi. Come è finalmente successo e concretizzato.



Era ormai “biblica” la fila in attesa sul marciapiede di via D'Annunzio, tra l'altro in una posizione pericolosa e molto scomoda. Per arrivare al nuovo ambulatorio, va ricordato, si può utilizzare il parcheggio di piazzale Romano Fumis. Tra le prestazioni che vengono erogate vi è una grande richiesta per le iniezioni e la misurazione della pressione arteriosa, circa il 70% del totale ed ancora la determinazione della glicemia capillare raggiunge oggi come oggi circa il 25-30%. Oltre il 65% dell'utenza usufruisce dcl servizio di analisi in regime di convenzione, usufruendo dell'esenzione dal ticket sanitario (molti sono anziani), mentre il restante 35% effettua prestazioni in regime convenzionato pagando il ticket ed alcuni in regime privatistico.“Sono contento di questi risultati – commenta l’assessore comunale alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli – segno eloquente del fatto che questa realtà è viva e vitale in città. E’ stato ed è uno dei tanti obiettivi e successi condivisi, già nel passato, con le organizzazioni sindacali dei pensionati”.