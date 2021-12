Nuovo cda alla casa di riposo Desio di Palmanova

Sarà Palmina Mian a succedere, quale Presidente, a Claudio Kovatsch alla guida della Casa di riposo “Ardito Desio” di Palmanova. Assieme a lei, nel Consiglio d’Amministrazione anche Carla Severini e Rita Dose, in rappresentanza del Comune di Palmanova, e Cristina Perusin e Rino Paviotti, per i Comune di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco.

A procedere alla nomina di Presidente e componenti, il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: “Alla guida della Casa di riposo abbiamo scelto una donna preparata, con esperienza amministrativa di lungo corso, conoscenze in campo educativo e della disabilità. Sono sicuro che saprà gestire al meglio la normale amministrazione così come le situazioni più complesse, a partire dall’emergenza sanitaria fino ai lavori infrastrutturali di ammodernamento e ampliamento della struttura. Massima priorità alla sicurezza sanitaria e alla qualità dei servizi”.

E aggiunge: “Con lei abbiamo concordato di procedere ad una revisione dello Statuto dell’ASP, in modo da contenerne i costi di gestione, modificando gli indennizzi dei componenti del cda, passando da una retribuzione fissa mensile a una a gettone di presenza”.

Palmina Mian, insegnante educatore al CAMPP, è stata Sindaco di Ruda per 10 anni, dal 2006 al 2016. Prima Consigliere e Assessore comunale nello stesso comune, oltre che Consigliere Nazionale AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e amministratore del CBPF (Consorzio Bonifica Pianura Friulana). È anche coordinatrice della Squadra di Protezione Civile di Ruda.

Il nuovo Presidente dell’ASP, Palmina Mian: “Mi appresto con piacere a ricoprire un ruolo prestigioso e di responsabilità. Ringrazio il Sindaco Tellini per aver pensato alla mia persona. È mio impegno dare il massimo contributo, assieme al Consiglio d’Amministrazione, per migliorare ulteriormente l'ASP Ardito Desio, consapevole che il lavoro degli ultimi anni è stato prezioso e i risultati sono sotto gli occhi. Il servizio che la casa di riposo offre agli anziani è ottimo. È soprattutto agli ospiti e alle loro famiglie che rivolgerò il mio impegno affinché siano sereni e orgogliosi di aver riposto la loro fiducia nell'ente. Affronteremo le priorità e i temi che emergeranno in forma corale e con le competenze di tutti i soggetti istituzionali”.

E conclude l’ex Presidente della struttura Claudio Kovatsch: “Sono stati cinque anni d’inteso lavoro e di massima collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palmanova e con l’allora Sindaco Francesco Martines, che ringrazio sentitamente. I lavori previsti nel quinquennio sono stati ultimati, tra tutti quelli sulla palazzina di Contrada Savorgnan che ha visto anche la riapertura al trafficio di via Cairoli. Lasciamo in dote anche un milione di euro per la riqualificazione di un nuovo stabile, grazie a fondi regionali di cui dobbiamo ringraziare l’assessore Riccardi. Auguro buon lavoro a Palmina Mian e a tutto il nuovo Consiglio d’Amministrazione, oltre che rivolgere un sentito rigraziamento a tutto il personale e agli ospiti della casa di riposo”.