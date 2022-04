Nuovo corso per Oss in AsuGi

Inizierà a maggio, sarà gratuito e durerà mille ore (di cui 550 di teoria e 450 di stage/tirocinio) il corso per Operatore Socio Sanitario di AsuGi che vede una nuova edizione a distanza di qualche anno. I posti complessivi a disposizione saranno 50, suddivisi tra le sedi di Trieste e quella di Monfalcone: 25 nelle aule del polo didattico dell’Ospedale di Cattinara e 25 all’Ospedale San Polo di Monfalcone.

I requisiti richiesti per la presentazione della domanda, espressi e descritti nel bando che a breve sarà pubblicato sul sito di AsuGi, sono: diploma della scuola dell’obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, maggiore età, residenza sul territorio regionale e per gli allievi stranieri, conoscenza dell’italiano di livello almeno B1.

L’ammissione passerà per una prova scritta consistente in test a domande chiuse e un colloquio. Le selezioni si svolgeranno presso le sedi di Trieste e di Monfalcone nella stessa giornata.

Al termine del corso, condotto da personale sanitario e sociale di comprovata professionalità e competenze formative, l’allievo sarà in grado di soddisfare i bisogni primari di una persona e di favorirne il benessere e l’autonomia. L’Oss così formato imparerà a lavorare in équipe, in collaborazione con gli operatori preposti all’assistenza sanitaria e all’assistenza sociale e di svolgere le attività di competenza nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali. Potrà prestare servizio in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona assistita, sia nel settore pubblico che privato.

Per maggiori informazioni, in attesa dell’uscita del bando, si può contattare il numero verde sanità: 800991170.