Nuovo defibrillatore a San Giovani di Casarsa

Si è completato l'iter per l'installazione del nuovo defibrillatore in un'area accessibile a tutti nelle sede dell'associazione Laluna di San Giovanni di Casarsa della Delizia.

Il dispositivo, donato dall'amministrazione comunale, renderà ancora più cardioprotetto il territorio casarsese. Questo nuovo defibrillatore ora si trova esposto sotto al porticato di ingresso alla comunità alloggio Cjasaluna in via Runcis e sarà al servizio di tutta la comunità.

“Vogliamo che la Laluna – ha spiegato il presidente Francesco Osquino – diventi sempre più un punto di assistenza per il benessere e la sicurezza dei cittadini. Crediamo si debba sostenere la campagna per la presenza e l'utilizzo di defibrillatori nei luoghi pubblici come quella portata avanti sia dalla nostra amministrazione comunale di Casarsa della Delizia, che ringraziamo ancora una volta per la donazione, che dall'onorevole Roberto Novelli relatore alla Camera insieme all’ onorevole Mara Lapia della legge 116/2021 sulla diffusione dei defibrillatori. Per questo abbiamo scelto di posizionare il nostro, in un punto di facile accesso a tutta la comunità di San Giovanni che vorremmo ne potesse beneficiare così come ai tanti visitatori che animano i nostri spazi”.

Salvavita moderni con un sistema in grado, una volta staccati, di connettersi con un operatore della centrale del Suem e guidare passo dopo passo il cittadino che lo sta usando, sono fondamentali salvavita in caso di infarto. Infatti, la defibrillazione precoce può anche quadruplicare la sopravvivenza oltre a ridurre significativamente le gravi conseguenza neurologiche legate alla privazione di ossigeno che il cervello subisce durante l'arresto cardiaco (il quale rimane, in Italia, una delle principali cause di morte, con il 34,8% dei decessi).

“La tecnologia ci mette a disposizioni defibrillatori di ultima generazione – ha concluso Erika Biasutti direttrice de Laluna -, abbiamo scelto di installarne uno, proprio convinti che sia importante, come associazione che opera in questo territorio, fare la nostra parte per il “bene” della nostra comunità e perchè crediamo sia importante promuovere una cultura della prevenzione e volta alla sensibilizzazione sull'importanza del primo soccorso”.