Nuovo ecografo portatile all'ospedale di Monfalcone

L’azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina ringrazia i Rotary Club Trieste, Trieste Alto Adriatico, Trieste Nord, Monfalcone-Grado e Gorizia per aver donato all’ospedale di Monfalcone, reparto di Pneumologia, un ecografo portatile Lumify C5-2, marca Philips del valore pari a 12.500 euro.

“Continua palpabile la solidarietà delle Associazioni e del territorio: l’acquisizione di nuove strumentazioni risulta necessaria per garantire una sempre più efficiente assistenza sanitaria e queste donazioni avvenute in tempo di emergenza Covid-19 permettono ai nostri ospedali di continuare ad operare con tecnologie nuove e all’avanguardia, proprio come nel caso dell’ecografo portatile donato all’ospedale di Monfalcone", ringrazia il vicepresidente Fvg Riccardo Riccardi.