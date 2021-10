Nuovo gruppo comunale dell’Aido a San Daniele

E’ nato il nuovo gruppo comunale dell’Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule (AIDO ODV) di San Daniele del Friuli. I soci fondatori si sono ritrovati a Villanova di San Daniele e al termine di un incontro denso di contenuti e prospettive per le attività future da realizzare nella 'città del prosciutto crudo' è stato eletto presidente Renzo Scarso.



Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno i vicepresidenti, Ivan Pischiutta e Fabiana Castellano, l’amministratore, Enzo Ceschia, e il segretario Giampaolo Buccheri. “Miriamo a favorire attività che puntino a sensibilizzare a corretti stili di vita e alla cultura della donazione”: ha detto Scarso che ha anche preannunciato che “a breve terremo un incontro con il direttore regionale del Centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia, Roberto Peressutti, che è originario e residente proprio a San Daniele”.



A tenere a battesimo il neonato gruppo comunale Aido c’erano l’amministratore nazionale, Daniele Damele, e il presidente e il segretario dell’Aido provinciale di Udine, rispettivamente Ivano Tortul e Giuseppe Sclosa.