Nuovo incontro su ansia e panico post-Covid

La 50&Più di Udine organizza il secondo incontro su come gestire ansia e panico in tempi di pandemia, un evento che ha rimesso in discussione molte cose: l’idea di ciò che ci minaccia e di ciò che ci protegge, di ciò che è pulito e di ciò che è contaminato, di ciò che ci rende sicuri e di ciò che invece ci dà insicurezza.

Appuntamento, in sala Pasolini nel palazzo della Regione in via Sabbadini, martedì 21 luglio, dalle 17 alle 19, con Francesco Milanese, psicologo, mediatore familiare e formatore. L’associazione dei pensionati del commercio invita soci e simpatizzati interessati all’argomento. L’ingresso, gratuito, sarà garantito fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle precauzioni sanitarie.