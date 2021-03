Nuovo medico di base a Grado

Asugi ha approvato la graduatoria per l'assegnazione dell'incarico di assistenza primaria per l’ambito di Grado. La Sc Gestione del Personale - Ufficio medicina convenzionata, scorrerà la graduatoria, ferme restando le verifiche di rito, per l'assegnazione dell'incarico.



Al fine di consentire la continuità delle cure, gli assistiti iscritti con la professionista cessante vengono trasferiti provvisoriamente al professionista cui verrà effettivamente conferito l’incarico provvisorio.