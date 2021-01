Nuovo medico di base a Verzegnis

Il medico di medicina generale Marco Driutti conclude il suo incarico a Verzegnis. Dall'1 febbraio entrerà in servizio il nuovo medico di famiglia, dottor Guy Zur, professionista con esperienza ultraventennale con incarichi anche in strutture ospedaliere locali.

L’amministrazione comunale di Verzegnis, attraverso il Sindaco Andrea Paschini rende noto alla popolazione il prossimo avvicendamento rivolgendo al dottor Driutti i migliori auguri per il prosieguo della sua attività assieme ai più sentiti ringraziamenti perché, nonostante i pochi mesi di permanenza a Verzegnis (è subentrato, l’estate scorsa, per un incarico temporaneo, al dottor Pontelli andato in quiescenza), si è fatto apprezzare dai suoi assistiti.

Il primo cittadino si appresta, quindi, a dare il benvenuto al nuovo medico di medicina generale, dottor Zur, che opererà sui territori comunali di Verzegnis e Cavazzo e a cui augura buon lavoro. Il Sindaco fa presente che, in base a quanto riferito dall'Azienda Sanitaria, i pazienti del dottor Driutti, a meno che non vogliano cambiare medico, passeranno in automatico con il nuovo incaricato.