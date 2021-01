Nuovo medico di medicina generale a Farra d’Isonzo

Asugi ha conferito l’incarico provvisorio di assistenza primaria per il Consorzio di Farra d’Isonzo al dottor Fabio Flenda, secondo le graduatorie, a seguito della cessazione, il 31 gennaio 2021, dell’attuale medico in carica.



Tale incarico avrà la durata massima di un anno e potrà cessare anche anticipatamente all’atto del conferimento dell’incarico al titolare avente diritto.



Per consentire la continuità delle cure agli assistiti, gli uffici competenti provvederanno al loro trasferimento provvisorio nellalista del professionista a cui viene conferito l’incarico.