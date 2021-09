Nuovo strumento per l’Oculistica di Udine

La Struttura di Oculistica dell’Ospedale di Udine potrà disporre di una nuova lampada a fessura modello CSO di ultima generazione, comprensiva di tavolino elettrico, donata dalla ditta Pettarini Srl.

Lo strumento andrà a sostituire la precedente lampada, ormai obsoleta, e permetterà di effettuare con maggiore precisione le visite ai pazienti. A questa lampada si aggiunge un tonometro portatile, indispensabile per lo screening del glaucoma anche di pazienti allettati, non trasportabili. Il valore complessivo della donazione corrisponde a circa 15.000 euro.

La ditta Pettarini SRL è specializzata nel settore della deformazione plastica del filo metallico attraverso la tecnologia dello stampaggio a freddo e della ricalcatura.

Impresa fondata nel 1957 da Augusto Pettarini, padre fondatore, un artigiano che con le sue viti rispondeva alle esigenze dei produttori dello storico Triangolo della Sedia di Manzano, località dove la Pettarini Srl è nata e tutt’ora risiede, e dove da 60 anni i valori dell’impegno, della dedizione e della ricerca si contraddistinguono.

Oggi alla guida dell’azienda c’è la terza generazione, rappresentata da Agostino Pettarini, che dal 2003 ha intrapreso un percorso di differenziazione sul mercato. Azienda che pone al centro l’attenzione alle esigenze del cliente, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla formazione del personale, all’ambiente ma soprattutto l’attenzione verso il territorio, concepito come patrimonio da rispettare e da coltivare. Un contesto in cui creare benessere comune.

“Colgo l’occasione per ringraziare personalmente la ditta Pettarini e lo stesso Agostino Pettarini per quanto ci ha donato", ha detto il Direttore dell’Oculistica, Carlo Salati. "Gli strumenti ci permetteranno di eseguire visite complete e più accurate, con la possibilità di implementare lo screening di pazienti potenzialmente glaucomatosi ricoverati preso altri reparti non trasportabili".