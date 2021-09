Obesità e Coronavirus

Dopo un lungo periodo di forzata restrizione casalinga a causa della pandemia, nel quale abbiamo senza dubbio ecceduto con il cibo, ci ritroviamo ad affrontare il problema dell’obesità, malattia cronica la cui prevalenza ha raggiunto non solo a livello mondiale, ma anche in Italia dati allarmanti. Ciò che preoccupa di più è, in particolare, l’obesità infantile. Si stima, infatti, che in Italia le persone adulte obese siano oltre 5 milioni e circa 800 mila i bambini.



L’obesità rappresenta un importante problema in sanità anche perché aumenta il rischio di numerose patologie (insulino-resistenza, alterata glicemia a digiuno, diabete tipo2, dislipidemie, ipertensione arteriosa e patologie cardiovascolari), che vanno anche sotto il nome di sindrome metabolica quando presenti insieme e associate a una circonferenza addominale maggiore di 102 centimetri nell’uomo e 88 nella donna. Inoltre, aumenta anche il rischio di steatosi epatica, di sindrome delle apnee ostruttive notturne e alcune forme di cancro (in particolare al colon-retto e alla mammella). Per molti anni il tessuto adiposo è stato considerato un organo inerte, ma diversi studi lo hanno riconosciuto come un complesso endocrino, in grado di secernere numerose molecole ormonali, denominate adipocitochine, che hanno varie azioni a livello locale sul tessuto adiposo stesso, ma anche su diversi organi e tessuti. Oltre a essere coinvolte nella regolazione dell’omeostasi energetica e nella regolazione del metabolismo glucidico e lipidico, possiedono anche importanti effetti pro e antiinfiammatori.



che vede chiamati in causa fattori metabolici, genetici, ambientali, psicologici e nutrizionali. Anche se la sua fisiopatologia non è ancora completamente chiarita, è necessario avere chiari alcuni dei meccanismi per cui s’instaura e il percorso attraverso il quale può essere controllata se non guarita. Gli elementi più consolidati oggi a disposizione riguardano l’importanza del grasso viscerale, la sua relazione con l’insulinoresistenza e le altre manifestazioni della sindrome metabolica, e il significato dello stress metabolico e infiammatorio che ne deriva. Il tessuto adiposo, in particolare il grasso viscerale, assume quindi una posizione centrale. Perché sottolineiamo l’importanza del grasso viscerale? Si è visto che gli effetti dannosi dell’obesità sono strettamente correlati anche alla distribuzione del grasso corporeo.ma si possono distinguere un’obesità “gluteofemorale” anche detta periferica o ginoide, in cui l’eccesso di grasso è prevalentemente localizzato alla regione glutea, alla radice delle cosce e in misura minore alle braccia, e una obesità “addominale” detta anche centrale o androide, nella quale il grasso si localizza preferibilmente al tronco. E’ possibile distinguere l’obesità centrale da quella periferica con l’esame obiettivo del paziente e in particolare con la misurazione della circonferenza addominale o calcolando il rapporto tra circonferenza vita-fianchi (WHR). Questi due parametri, insieme ad alterazioni di alcuni parametri ematici (glicemia, trigliceridi, colesterolo) e della pressione arteriosa, ci permettono di valutare il rischio cardio-metabolico del paziente.Per restare in tema di obesità e del suo effetto pro-infiammatorio,, che hanno evidenziato comeche sposta la forma severa della malattia da Covid-19 in età più giovane. Quando la pandemia è iniziata negli Stati Uniti, la popolazione che accedeva alle terapie intensive era analoga a quella degli altri Paesi, cioè le persone più colpite erano rappresentate soprattutto dagli anziani e, di conseguenza, c’è stata una certa resistenza al distanziamento sociale da parte dei più giovani. Quando la pandemia ha colpito il Johns Hopkins Hospital alla fine di marzo, hanno iniziato a essere ricoverati anche pazienti più giovani, molti dei quali erano anche obesi.Un sondaggio effettuato nelle terapie intensive di altri ospedali in tutto il Paese ha prodotto risultati simili, per cui. L’aumentato rischio di malattia da Covid-19 potrebbe essere, quindi, legato al fatto che l’obesità agisce negativamente perché limita la ventilazione polmonare riducendo la capacità di escursione del diaframma, ha azione pro-infiammatoria, altera le risposte immunitarie all’infezione virale e favorisce il diabete e lo stress ossidativo che agiscono negativamente sulla funzione cardiovascolare. A questo punto, allora, quello che possiamo fare per ridurre tutti i rischi connessi all’obesità è intervenire attivamente con diversi approcci terapeutici che vedono in prima linea lae, solo in casi selezionati, il ricorso alla terapia farmacologica ed eventualmente alla chirurgia bariatrica, o chirurgia dell’obesità, mirata ai pazienti con obesità grave che non riescono a ottenere miglioramenti dagli altri trattamenti e che necessitano di una visita chirurgica specialistica e un approccio multidisciplinare.Quindi, che porti alla riduzione del peso progressiva e non drastica, tipica delle diete fortemente ipocaloriche, per evitare di riprendere con gli interessi i chili di troppo a discapito soprattutto della massa muscolare, rivolgendovi ad esperti nel settore della nutrizione, di cui ci occupiamo alla, e. Queste due modificazioni dello stile di vita, che impongono buona volontà e un po’ di tempo da dedicare a sé stessi per migliorare la propria salute, hanno importanti effetti positivi su tutti i fattori di rischio cardio-metabolico.