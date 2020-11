Obiettivo Salute: i benefici del movimento e dell’attività fisica

I benefici del movimento e di un’attività fisica di intensità adeguata, elementi connaturati all’organismo umano, che contribuiscono a migliorare la qualità della vita, sono al centro del nuovo appuntamento del ciclo di incontri proposti da CasaViola-Associazione De Banfield “Obiettivo Salute”, in programma venerdì 20 novembre alle 17,30 sulla piattaforma caregiveracademy.it



Protagonista il fisioterapista dott. Gilberto Cherri - Past President del Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Geriatrica dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, si occupa da sempre della fisioterapia in ambito geriatrico – che spiegherà come poter aspirare ad un invecchiamento in salute e l’importanza della prevenzione sull’insorgenza delle malattie o il peggioramento delle stesse. Gli effetti dell’attività fisica si evidenziano non solo nella dimensione del corpo e dell’apparato locomotore ma tutti gli organi ed anche le funzioni cognitive ne risentono in maniera favorevole. L’invecchiamento in salute con conseguente innalzamento della soglia della disabilità e l’assistenza di tipo attivante mirata al mantenimento delle funzioni per il maggior tempo possibile, rappresentano la sfida attuale e futura dei sistemi sociosanitari, non solo per motivazioni di tipo economico-gestionale ma soprattutto per la garanzia dei diritti di salute e dignità della persona anziana e fragile.



Il dott. Cherri è attualmente Coordinatore dell’Attività Riabilitativa presso RSA S.GIUSTO – ASUGI, è componente della commissione di ASUGI sul controllo e monitoraggio della contenzione e buone pratiche. Si occupa del sito Trieste Libera da Contenzione ed è componente del gruppo di studio e ricerca in Infermieristica Gerontologica dell’Università Federale Fluminense di Nitèroi – Rio de Janeiro – Brasile, e del gruppo di discussione, promozione culturale e scientifica la “Tríplice Aliança - Grupo Triple Alianza - Gruppo Triplice Alleanza, promuove l’invecchiamento attivo e le buone pratiche assistenziali e di tipo attivante libere da azioni di contenzione.La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Per prenotazioni: 040/362766 (dalle 10 alle 12) o inviando una mail a: casaviola@debanfield.it