Obiettivo Salute, l'assistenza degli anziani in casa

Ritorna venerdì 10 dicembre, nella sede di CasaViola (Via Fabio Filzi 21/1) e on line, sulla piattaforma digitale www.caregiveracademy.it il ciclo di incontri pubblici mensili “Obiettivo Salute”. In programma alle 17.30 un appuntamento pubblico con l’esperta dott.ssa Annapaola Prestia sul tema dell’assistenza agli anziani e agli anziani con demenza al loro domicilio. Si presenteranno alcune soluzioni tecnologiche alla portata di tutti, che consentono alle persone di restare più a lungo a casa propria anche in presenza di fragilità, e di dare serenità al contempo ai familiari, che siano conviventi o meno. Tappetini anticaduta, sensori, localizzatori, portapillole intelligenti sono alcuni degli esempi di oggetti che possono rendere più semplice e sicura la vita in casa, ma accanto a questi devices – e alle altre soluzioni che la domotica ormai è in grado di offrire – è importante considerare anche gli aspetti relazionali, riabilitativi, terapeutici che è possibile attivare attraverso le normali interazioni quotidiane.



È sempre possibile imparare e realizzare semplici attività da fare insieme alla persona anziana, anche quando è presente un grave deterioramento cognitivo. Nella semplicità apparente delle routine casalinghe si nascondono molte opportunità per ritrovare il senso dello stare insieme e del prendersi cura.



L’evento gratuito viene proposto in forma mista in presenza e on line. Per partecipare in presenza è necessario iscriversi inviando una mail a casaviola@debanfield.it o telefonando allo 040 362766. L’accesso è consentito previo controllo del GreenPass.