OdontoSalute entra in Colosseum Dental Group

Colosseum Dental Group, il principale gruppo odontoiatrico paneuropeo, approda in Italia con OdontoSalute, una realtà che conta 10 centri dentali a conduzione diretta e altri 17 con affiliazione, con una media di 7 poltrone per singola struttura e oltre 130 professionisti in tutto il Paese, distinguendosi per essere uno dei maggiori operatori odontoiatrici italiani per numero di cliniche e fatturato.

Partito da Gemona del Friuli, OdontoSalute, da luglio 2020 è diventata di proprietà al 100% del gruppo Colosseum Dental Group, determinato a sviluppare anche in Italia un modo nuovo e vincente di fare odontoiatria: trattamenti di alta qualità, cliniche attrezzate con le più recenti tecnologie e operatori sempre aggiornati si affiancano a programmi strutturati di responsabilità sociale, con l'obiettivo di guidare l'odontoiatria dalla risoluzione dei problemi al mantenimento e al miglioramento della salute orale come parte del benessere totale. Proprietaria di Colosseum Dental Group è, infatti, Jacobs Holding – la cui unica beneficiaria è la Fondazione Jacobs, Fondazione senza scopo di lucro dedicata allo sviluppo e alla formazione del bambino. La Fondazione investe nel futuro dei giovani, all’apprendimento e alle sussistenze rurali affinché tutti possano avere le stesse opportunità, a prescindere dalle condizioni di nascita.

Colosseum Dental Group conta più di 300 cliniche in 8 Paesi europei ed è market leader nella maggior parte di questi, come Finlandia, Svezia, Norvegia e Germania. Utilizza le ultime tecnologie per fornire servizi di alta qualità con un’eccellente cura del paziente. Si distingue per essere una realtà che investe con ottica di lungo periodo in strutture, risorse umane, tecnologie e formazione, per diventare leader nel settore dell’odontoiatria di qualità. Ciò che caratterizza il Gruppo è la capacità di declinare approccio, competenze e servizi offerti sulle specifiche esigenze dei Paesi in cui opera, a seconda delle singole culture. Offre, infatti, proposte di valore per i pazienti così come per i dentisti, mettendo a disposizione: cure di qualità, cliniche accoglienti e moderne, accessibilità e convenienza, nonché completezza delle prestazioni offerte (dall’assistenza odontoiatrica generale, alla specialistica ed estetica).

Colosseum Dental Group è, inoltre, un marchio forte e di grande notorietà tra i dentisti, anche grazie alle numerose opportunità di apprendimento offerte. Entrare a far parte del Gruppo significa, infatti, avere accesso a un network internazionale competente, affidabile e solido con cui poter condividere le migliori pratiche, per crescere giorno dopo giorno. Un sistema la cui struttura consente di creare valore differenziato e personalizzato da Paese a Paese, a beneficio di tutti i membri del Gruppo. Colosseum Dental Group in Italia ha trovato in OdontoSalute il suo partner naturale. Qui, professionisti preparati garantiscono un’assistenza odontoiatrica puntuale, mettendo al centro i pazienti e le loro esigenze.

"Sono orgoglioso di comunicare che in Italia OdontoSalute è diventata parte integrante del nostro Gruppo. Un’acquisizione che ci dà molti stimoli e che ci fa guardare al futuro con ottimismo. Implementeremo le best practice sviluppate nei Paesi nordici e continueremo a lavorare per estenderci in maniera ancora più capillare anche nel resto d’Europa" commenta Stefan Nilsson, CEO di Colosseum Dental Group.

"Mettere i pazienti al centro, fornire loro servizi odontoiatrici moderni e di qualità, farlo, garantendo sicurezza, trasparenza e affidabilità anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. E, soprattutto, portare avanti una missione speciale: quella della solidarietà. Sono questi i tratti che caratterizzano il mondo Colosseum e OdontoSalute e che ci accompagneranno nel percorso di crescita che abbiamo davanti. Perché siamo convinti che oggi nessuna attività possa essere fine a sé stessa. È l’essere parte di una comunità ciò che farà davvero la differenza" dichiara il direttore operativo di OdontoSalute, Andrea Ruggeri.

OdontoSalute è, infatti, decisa a espandersi ulteriormente, anche grazie alla guida del direttore operativo, Andrea Ruggeri (che vanta una forte esperienza nella organizzazione e gestione di catene odontoiatriche in Italia) e al nuovo Team Management che include persone storiche nel gruppo OdontoSalute e nuovi manager, tutti con una lunga esperienza nella supervisione di ambulatori odontoiatrici in Italia. Supervisione che prevede anche percorsi di affiancamento e formazione tra cui la Colosseum Academy, nata a Oslo nel 2019, che offre corsi e webinar teorici e pratici per i medici, nella piena consapevolezza che il ruolo del dentista è chiamato a evolversi. (Per info più dettagliate consultare: https://www.colosseumdental.com e https://academy.colosseumdental.com)

Un’evoluzione che sempre di più parla la lingua della digitalizzazione, al centro di molte attività avanzate sviluppate dai professionisti di OdontoSalute, come la chirurgia guidata che, grazie all’ausilio di software sempre più evoluti, consente di effettuare un intervento virtuale simulato al computer, pianificando in maniera millimetrica il posizionamento degli impianti e delle sovrastrutture protesiche, azzerando il margine d’errore. Tutti i centri dispongono infatti di tecnologie di ultima generazione, come lo scanner intra ed extra orale, la tecnologia laser, il test del DNA e il test batterico, la TAC dentale 3D. Il Gruppo investe anche in innovazioni terapeutiche a misura di paziente. Il tutto, con la massima attenzione alla sicurezza e all’igiene, i cui livelli, già ottimali, dopo l’arrivo di Covid-19 sono stati ulteriormente migliorati, garantendo ai pazienti i più alti standard per la tutela della salute, sia in sala d’attesa che durante lo svolgimento delle procedure.

Già più di 130 professionisti hanno scelto di lavorare nei centri di alta specializzazione di OdontoSalute, punto di riferimento per la cura e la salute orale. Lavorare in OdontoSalute significa vivere costantemente opportunità di sviluppo personale e professionale, crescendo e collaborando con i migliori professionisti del settore. (Per consultare le posizioni aperte è possibile inviare la propria candidatura collegandosi sul sito www.odontosalute.it o sulla pagina Linkedin aziendale https://www.linkedin.com/company/odontosalute/)