Odontotecnici sempre più digitali

A lezione (gratis) di stampa 3D per il settore odontecnico. A usufruire di questa opportunità sono nove imprese associate Cna Fvg (in totale 13 persone tra titolari e dipendenti) impegnate in un corso organizzato da Ecipa - ente di formazione di Cna - presso l’Isis Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, scuola che ha fortemente promosso l’iniziativa; una sinergia, quella tra scuola e lavoro, instaurata nel tempo anche grazie ai contatti col presidente Cna-Sno (il sindacato odontotecnici della Cna) Andrea Zuliani.

Tenuto da tre esperti professionisti della stampa 3D per il settore odontotecnico, il corso di 16 ore dell'Ecipa nasce da un'esigenza delle imprese del Fvg di aumentare la competenza su questa specifica tecnica, già utilizzata dalla maggior parte dei partecipanti. Le lezioni - completamente gratuite perché finanziati al 100% da Fondo Artigianato Formazione - si chiuderanno il 3 dicembre e permetteranno di perfezionare le tecniche di progettazione, conoscere meglio tecnologie e materiali, comprendere le potenzialità dello strumento anche alla luce dell'evoluzione storica della stampa 3D, in particolare per artigiani e odontotecnici.

“Visti gli sviluppi del mercato e la trasversalità del 3D, è una strada che le imprese dovranno prima o poi percorrere - afferma Zuliani -; l’odontotecnica digitale (utilizzo di software, scanner, stampanti) offre un incredibile valore aggiunto agli operatori del settore, sia in termini di risparmio economico che di resa del lavoro finale. La volontà di Ecipa, quindi, è quello di proporre anche un percorso formativo avanzato che coinvolgerà non solo le imprese odontotecniche, ma realtà di altri settori”.

In foto: Andrea Zuliani, presidente Odontotecnici Cna Fvg, con Cesare Salvi, referente per il corso della scuola Isis Sarpi