Oesse sostiene l'ospedale di Pordenone

Il personale dell’azienda Oesse ha donato 9.000 euro all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale a favore dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per finanziare l’acquisto di attrezzature per affrontare l’emergenza Covid-19. Ogni dipendente ha liberamente partecipato indicando una cifra che sarà scalata dalle prossime buste paga. L’idea, lanciata lo scorso sabato, in poche ore ha visto il coinvolgimento di tutta la forza lavoro, compreso il personale interinale.

“È l’unico modo che abbiamo per ringraziare e sostenere medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Queste persone ogni giorno si impegnano senza sosta per fronteggiare la pandemia Covid-19. Allo stesso tempo è un atto di responsabilità a favore del territorio che ci ospita. Nonostante il momento di difficoltà di ogni famiglia, legato all’incertezza lavorativa, siamo riusciti a raccogliere una cifra consistente” dichiara un rappresentante dei lavoratori Oesse.

“Ho sentito i miei collaboratori molto motivati e determinati a offrire, per quanto possibile, il loro sostegno a tutti i professionisti sanitari che lavorano con impegno encomiabile in questo momento particolarmente difficile per il nostro paese. Per questo motivo ho deciso di raddoppiare la cifra da loro raccolta, con un contributo diretto da parte dell’azienda” aggiunge Francesco Scandolo, Managing Director aziendale.

La donazione segue quella già realizzata da Oesse in supporto alla campagna organizzata sulla piattaforma gofundme.com dalla famiglia Zuzzi del Molino di Pordenone, per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale naoniano.

Oesse ha intrapreso da tempo un percorso che punta a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente e questo gesto vuole essere un segnale di impegno concreto che, unito ai contributi di ognuno, possa aiutare a uscire dall’emergenza e consentire al nostro paese di ripartire.

Dal 1996, Oesse Srl progetta e produce soluzioni integrate per lo scambio termico. Scambiatori di calore in alluminio, a flusso incrociato, con tecnologia plates and bars, saldobrasati sottovuoto.

Oesse è un punto di riferimento nazionale e internazionale per i più prestigiosi brand di motori endotermici oltre che per clienti che operano nei settori agricolo, energetico, oleodinamico e pneumatico, ferroviario, marino, dei veicoli on-road e delle macchine movimento terra. L’azienda, con sede a Porcia, impiega attualmente una sessantina di dipendenti.