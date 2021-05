Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

L'8 maggio si celebra la giornata mondiale del Movimento Internazionale della Croce Rossa, ricorrendo l'anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento e primo Premio Nobel per la pace, conferitogli nel 1901.

In tutto il mondo oggi si festeggia l’opera gratuita di milioni di volontari e anche quest’anno la Regione Fvg e molti Comuni espongono sulle loro sedi la bandiera della Croce Rossa a significare simbolicamente il legame tra la Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia e le Istituzioni.

In questo ultimo, difficile, anno gli oltre 3000 volontari della Croce Rossa Fvg, coordinati dal Comitato Regionale Cri Fvg e distribuiti nei 9 Comitati locali, hanno svolto 1.962.320 ore di servizio in molte attività in favore dei cittadini.

Il personale CRI ha infatti operato nel soccorso sanitario, nell’intervento sociale, nella presenza nei centri contumaciali per ospiti Covid-positivi.

Nei momenti più critici, fin dai primi giorni del febbraio 2020, sono state attivate e dispiegate le squadre regionali Cri dei soccorsi speciali e Salute Pubblica formate al biocontenimento. Senza dimenticare l’instancabile operato della rete regionale degli sportelli sociali Cri, che nel 2020 hanno garantito assistenza ripetuta a 20.429 cittadini, a fronte dei 14.408 assistiti del 2019.