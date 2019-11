Scompenso cardiaco: poco conosciuto, ma molto diffuso. Questo, in sintesi, il quadro italiano di una patologia cronica e progressiva che – nonostante sia la prima causa di ricovero tra gli ultra 65enni e la prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia – rimane una delle meno considerate. Eppure, nel nostro Paese, quasi il 2% della popolazione soffre di scompenso cardiaco (circa 1 milione di persone).

Inoltre, la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l’età: meno dell’1% sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80 anni3. Motivo per cui lo scompenso cardiaco è considerata una epidemia particolarmente concentrata nell’anziano. I soggetti con diabete sono particolarmente esposti a sviluppare scompenso e la loro prognosi è particolarmente grave. Circa il 40% degli scompensati ha il diabete e la maggior parte dei pazienti con scompenso soffre di molte altre condizioni associate che possono far precipitare le condizioni cliniche e aggravare una prognosi già grave. Ecco, quindi, l’importanza di un approccio multidisciplinare per continuare ad accrescere la consapevolezza sull’importanza di una corretta prevenzione dello scompenso e di un trattamento tempestivo adeguato.

La campagna “Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo” ha l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza dell’importanza e della severità di questa patologia. Riconoscere i sintomi, imparare a gestire al meglio la propria condizione di paziente non sottovalutando la progressione della malattia, confrontarsi in maniera aperta e proattiva con tutti gli specialisti della salute del cuore per le migliori opportunità terapeutiche in grado di migliorare la propria qualità di vita saranno alcuni dei temi affrontati nel corso dell’incontro medico-paziente che si svolgerà, venerdì 15 novembre, presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich in Via Gioacchino Rossini, dalle 18 alle 19.30.

All’incontro saranno presenti il Prof. Andrea Di Lenarda – Direttore Centro Cardiovascolare, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI), il Prof. Gianfranco Sinagra – Direttore Dipartimento Cardiovascolare Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” Trieste. Professore Ordinario di Cardiologia. Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Trieste, Donatella Radini – Coordinatrice infermieristica SC Cardiovascolare e Medicina dello sport, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI) e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato pazienti cardiopatici di Trieste: Associazione Dolce Cuore Trieste – Sweet Heart, Amici del Cuore Trieste, Cuore Amico Muggia e Lunga Vita Attiva.

Il Prof. Gianfranco Sinagra, a proposito dell’importanza dell’approccio multidisciplinare per la gestione di questa patologia, dichiara: "Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica complessa in cui il cuore non è più capace di pompare sangue in misura adeguata alle richieste metaboliche dell’organismo. Questa situazione clinica riconosce diverse cause rappresentate dalla cardiopatia ischemica, dall’ipertensione, dalle valvulopatie, dalle miocardiopatie e miocarditi e dalle patologie congenite del cuore. L’aumento del numero dei pazienti con insufficienza cardiaca è senz’altro legato all’età e al prolungamento della vita media a sua volta correlato alle notevoli potenzialità della cardiologia nel trattamento di patologie acute quali l’infarto miocardico. Si tratta di una sindrome grave con una mortalità alta seconda soltanto al cancro del polmone. A questo proposito se si considera che lo scompenso cardiaco inizia con una primitiva compromissione del cuore per poi coinvolgere i polmoni, i reni, il fegato, il sistema nervoso e il sistema ematopoietico, può essere paragonato alla patologia tumorale. Per la complessità della situazione clinica rappresentata dallo scompenso cardiaco è fondamentale un approccio di tipo interdisciplinare che persegua l’obiettivo di migliorare la qualità di vita, di ridurre le ospedalizzazioni e di migliorare la sopravvivenza. Sono stati certamente compiuti importanti progressi in tema di terapia farmacologica e non framacologica, modelli organizzativi, tecnologie di telemonitoraggio. Oggi infatti, la terapia dello scompenso cardiaco ha fatto importantii passi in avanti, sia con l’utilizzo di “devices” come i defibrillatori, i resincronizzatori cardiaci e le protesi valvolari come la clip mitralica e la TAVI, totalmente impiantabili con approccio mininvasivo, oltre a farmaci davvero efficaci per il trattamento anche precoce di questa patologia".

Continuare attivamente a sensibilizzare sui temi dello scompenso cardiaco, malattia cronica severa che progredisce silenziosamente, anche in assenza di sintomi evidenti, esponendo il paziente, spesso anziano, a un elevato rischio, è fondamentale secondo Di Lenarda che dichiara: "Lo scompenso cardiaco è ancora troppo spesso considerato solo come una patologia dell’invecchiamento, più da prevenire che da curare, e non come una malattia cronica e cronicamente invalidante. Inoltre, se paragonato ad altre patologie, quali ad esempio i tumori o l’Alzheimer, lo scompenso cardiaco appare, purtroppo, ancora decisamente sottovalutato. Questa sottovalutazione non è, però, più accettabile, poiché oltre a essere una condizione critica relativamente alla prognosi, lo scompenso cardiaco è spesso invalidante. Riuscire, invece, a mantenere i pazienti anziani scompensati in condizioni di autonomia è un obiettivo rilevante anche in termini di salute pubblica. Oggi, noi specialisti della salute del cuore abbiamo a disposizioni nuove opportunità terapeutiche e sappiamo che l’inizio precoce del trattamento limita la progressione di malattia mentre il ritardo diagnostico (e quindi terapeutico) può portare a eventi drammatici".