Ogni vita conta, online il terzo episodio di Tech Stories

In molti Paesi con sistemi sanitari deboli inconvenienti di salute per noi banali possono diventare un problema di vita o di morte. Ogni minuto 250 nuovi bimbi vengono al mondo e di questi più della metà manifesta ittero neonatale. Un problema benigno se individuato subito, ma molto pericoloso se non diagnosticato. Avere a disposizione uno strumento di analisi di semplice uso e portatile può fare la differenza. È di questo che parla "Every Life Counts", il terzo episodio della nuova stagione di "Tech Stories", la web serie su scienza e tecnologia prodotta da Area Science Park. Protagonista della storia è Carlos Coda Zabetta, cofondatore e Chief Technical Officer (CTO) di Bilimetrix.

La medicina di prossimità, quella che è presente sui territori ed è vicina ai pazienti, è un servizio fondamentale per la salute. Lo stiamo vedendo in modo drammaticamente chiaro in questa pandemia in cui le popolazioni che si stanno difendendo meglio sono quelle che hanno una medicina di territorio più organizzata ed efficiente. Immaginiamo quello che può significare la presenza, o meglio l’assenza, di medicina di prossimità in molti Paesi, dove malattie oggi facilmente curabili possono mettere a rischio vite umane.

"La bilirubina è un composto che si trova nel sangue - spiega Carlos Coda Zabetta -. Quando nasce, più della metà degli esseri umani è soggetto a ittero neonatale che, se non riconosciuto e trattato in tempo, può essere molto pericoloso per il neonato. Un bambino su dieci nel mondo infatti sviluppa conseguenze neurologiche ed alcuni arrivano anche alla morte. Esistono due diagnosi: una precisa ma lenta, fatta in laboratorio, e un’altra che presenta grandi limitazioni soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Avevamo bisogno di un metodo nuovo, più economico, più semplice, a portata di mano e dopo anni di ricerca lo abbiamo sviluppato. Per noi la soddisfazione più grande è vedere i risultati sul campo: non portare più il bambino alla soluzione, ma la soluzione al bambino".

Bilimetrix sviluppa kit diagnostici innovativi per la rilevazione rapida della concentrazione plasmatica di bilirubina allo scopo di prevenire danni neurologici causati dall’ittero neonatale. Bilistick, il nuovo sistema diagnostico portatile ideato dall'azienda, consente la misurazione dell’ittero in maniera accurata e sicura fuori dal perimetro degli ospedali.