Ok alla vaccinazione anti-Covid nelle fabbriche

I presidenti di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, e di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, esprimono "grande soddisfazione" per il parere positivo espresso dalla Struttura commissariale per l’emergenza Covid-19, alla richiesta del Presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono, di poter svolgere la campagna vaccinale anti-Covid nelle fabbriche sulla base delle esperienze maturate nella fase di esecuzione, sempre nelle aziende, dei tamponi rapidi (oltre 70mila) e dei vaccini anti-influenzali.

L’iniziativa di Confindustria, definita "encomiabile", è frutto di un protocollo di intesa con Cgil, Cisl e Uil approvato dalla Regione. Sono già in fase avanzata le procedure per costruire la tecnicalità dell’operazione con i competenti uffici regionali.

L’accordo per la somministrazione nelle fabbriche, dispone l’utilizzo, analogamente a quanto è avvenuto per i tamponi, delle cooperative dei medici di base e della Croce Rossa. "Confidiamo adesso – hanno concluso Agrusti e Mareschi Danieli – in una accelerazione delle forniture di vaccini per poter tenere in sicurezza il tessuto produttivo della regione e per contribuire a creare un’importante immunizzazione della cittadinanza del Friuli Venezia Giulia".

Due i passaggi in evidenza nella lettera che la Presidenza del Consiglio – Struttura commissariale per l’emergenza Covid-19, ha inviato al Presidente Bono: nel primo si fa riferimento al fatto che "la proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali, con i medici e con la Croce Rossa del territorio conferma l’imprescindibile importanza di costruire sinergie tra le Istituzioni e tutti i soggetti in grado di apportare il proprio contributo per sconfiggere il virus".

Nel secondo è posto l’accento sul fatto che "garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è anch’esso un aspetto determinante nella prospettiva di conciliare diritti fondamentali dei cittadini quali la salute e il lavoro, al fine di superare al più presto la crisi sociale ed economica che affligge il nostro Paese proprio a causa della pandemia. L’azione di Confindustria Fvg – è scritto – si rivelerà ancor più preziosa nelle prossime fasi di vaccinazione estensiva anti Covid, nel comune interesse dei lavoratori, delle imprese e dell’Italia tutta".