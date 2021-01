Ok dall'Ema al vaccino AstraZeneca

L'Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino Covid-19 AstraZeneca a partire dai 18 anni di età. Dopo quello Pfizer BioNtech e Moderna, è il terzo antidoto che ha ricevuto il via libera.

"Con questo terzo parere positivo, abbiamo ulteriormente ampliato l'arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell'Ue per combattere la pandemia e proteggere i cittadini", ha affermato Emer Cooke, Direttore esecutivo dell'Ema. "Come nei casi precedenti, il Comitato per i medicinali per uso umano ha valutato rigorosamente questo vaccino".

I risultati combinati di quattro studi clinici in Regno Unito, Brasile e Sud Africa hanno mostrato che è sicuro ed efficace nel prevenire il Covid-19 nelle persone a partire dai 18 anni di età. L'Ema lo ha raccomandato anche per gli Over 55, anche se la maggior parte dei trial hanno coinvolto solo la fascia 18-55 anni.

"È una notizia incoraggiante", ha commentato su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. "La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione".

“Buone notizie! Il vaccino AstraZeneca è autorizzato nell'Unione Europea per tutti gli adulti con più di 18 anni”, scrive in un tweet il vicegovernatore Riccardo Riccardi. “Speriamo di poter avere a disposizione adeguate dosi nella battaglia contro Coronavirus!”.