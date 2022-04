Oltre 15mila firme per rilanciare la Sanità pubblica

Preoccupati che la sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia si stia indebolendo sempre più, con la riduzione, quando non la chiusura, di molti servizi, i componenti del Coordinamento Salute Fvg - che riunisce una ventina di Comitati e Associazioni - si sono rimboccati le maniche e, bussando porta per porta, hanno raccolto circa 15.500 firme a sostegno della petizione che ora è arrivata all'attenzione della presidenza del Consiglio regionale, sottoscritta anche da tutti i rappresentanti delle Opposizioni.

"Non si tratta di una petizione che tocca gli interessi solo di una parte del territorio, ma dell'intera regione", ha spiegato il primo firmatario, Michele Negro. "Le richieste sono quelle più generali legate alla salute: rilanciare il servizio pubblico su obiettivi di riduzione delle diseguaglianze, accesso universale, rispetto dei Livelli essenziali di assistenza in ogni zona del Fvg con la gestione diretta degli interventi di prevenzione, sanitari e riabilitativi, evitando esternalizzazioni e precarietà; finanziare con fondi adeguati l'aumento delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie e il turnover del personale; ripristinare urgentemente i servizi soppressi/ridotti (distretti, centri di salute mentale, guardie mediche, medici di famiglia, residenze per anziani, consultori); avviare un piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa; ridare ruolo ai sindaci e ai Comuni; introdurre la democrazia partecipativa per operatrici e operatori, associazioni e cittadini; far valutare l'operato dei direttori generali su obiettivi di salute condivisi e coinvolgere anche i sindaci nella valutazione".

"Si tratta di problemi storici che risalgono quanto meno al 2004, quando la politica ha optato per tutta una serie di tagli e riduzioni, soprattutto di personale", ha aggiunto Negro.

"Ci siamo accorti di aver risvegliato una speranza", ha detto Ira Conti, sempre del Coordinamento. "In montagna è molto difficile spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere distretti, ambulatori o consultori e ci si può sentire abbandonati. Invece bisogna ricordarsi che non c'è nulla che riguardi di più la vita di una persona della sua salute".

La petizione sarà indirizzata alla Commissione competente per materia, ovvero la III, che stabilirà i tempi della sua trattazione.

"La sanità pubblica, come presidio indispensabile per garantire i diritti di salute delle persone, va difesa e sostenuta attraverso investimenti significativi a partire dal rafforzamento degli organici di medici, infermieri e operatori che garantiscono le cure che non possono più essere rimandate. Il gruppo del Partito democratico ha sostenuto con grande convinzione la petizione a difesa della sanità pubblica che raccoglie le istanze di tanti cittadini, che in meno di un mese hanno raccolto ben 15.500 firme, preoccupati per le condizioni in cui versa il sistema sanitario regionale" affermano i consiglieri regionali del Partito democratico.

"La situazione è gravissima e sotto gli occhi di tutti: liste di attesa interminabili, pronto soccorso intasati, medici di medicina generale che mancano e una sanità che, nonostante l’impegno e l’abnegazione del personale, fatica a dare risposte. È quindi importante che il Consiglio regionale si faccia carico di questo grido d'allarme e dia immediata risposta ai cittadini. Non possiamo aspettare il 2026: non abbiamo bisogno solo di contenitori, ma soprattutto di servizi".

“Le 15.500 firme per la difesa della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia non possono rimanere inascoltate”, hanno detto i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, che appoggiano la petizione presentata oggi dal Coordinamento Salute Fvg.

“La richiesta di rilancio della sanità pubblica, contenuta nella petizione, è sempre stata una nostra priorità – aggiungono gli esponenti M5S -. Non possiamo, quindi, che condividere l’appello dei proponenti di evitare la continua esternalizzazione di servizi al privato e di investire per colmare le carenze di personale e combattere la precarietà, così come la richiesta di partecipazione degli operatori, dei cittadini e dei territori”.

“Le soluzioni si trovano con il confronto, e non calandole dall’alto – conclude la nota del Gruppo consiliare -. Una modalità che ha portato al caos a cui stiamo assistendo sugli atti aziendali e che abbiamo sempre combattuto, anche attraverso un ordine del giorno, respinto da Giunta e maggioranza, che chiede un dialogo costruttivo tra operatori e direzioni generali, per arrivare a contenuti condivisi che recepiscano le indicazioni del PNRR e le proposte dei professionisti”.

"Nelle parole dei cittadini che hanno firmato la petizione c’è rabbia e delusione per le carenze del sistema, tra liste d’attesa infinite e la fuga dei pazienti fuori regione. Ma, dall’altra parte, si percepisce anche la speranza che le prestazioni del servizio sanitario possano migliorare ed essere alla portata di tutti, anche da chi non ha i soldi per permetterseli". Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, intervenuta in Sala Gialla insieme al capogruppo Tiziano Centis alla consegna delle firme. "Mi adopererò come vicepresidente della commissione Sanità affinché – conclude Liguori - questa petizione venga calendarizzata al più presto, in quanto volta al sostegno della sanità pubblica e l'equità d'accesso alle cure per tutta la popolazione".