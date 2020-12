Oltre 1.700 prenotazioni per il vaccino anti-Covid

"Alle 19.30 di oggi le prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al vaccino come previsto dal piano nazionale sfiorano quasi le 1.700 unità". A dare l'aggiornamento sulla notizia già battuta alle 18.56 è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. "Nello specifico - spiega Riccardi - sono state effettuate 1-674 prenotazioni, di cui 561 a Pordenone, 560 a Udine, 320 a Trieste, 170 a Monfalcone e 63 a Tolmezzo".

La possibilità di adesione è scattata alle 14 di oggi ed è riservata agli operatori sanitari, sociosanitari e al personale del Sistema sanitario regionale (Ssr) e delle residenze per gli anziani. Dopo il Vaccine Day, quindi, le vaccinazioni riprenderanno mercoledì 30 dicembre.

"Nello specifico - spiega Riccardi - sono state effettuate 1.184 prenotazioni per l'inoculazione della prima dose, a cui si aggiungono altre 42 richieste per la seconda somministrazione. Di tutte queste richieste, 411 sono state effettuate rivolgendosi direttamente al call center mentre nella maggior parte dei casi il canale utilizzato per la prenotazione è quello attraverso i reparti. La parte rimanente delle prenotazioni è stata effettuata rivolgendosi alle farmacie delle tre Aziende".

Martedì 29 dicembre arriveranno in Fvg altre 11.700 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer-BionTech.

Come si aderisce: per gli operatori del Sistema sanitario regionale (Ssr), sarà possibile prenotare direttamente tramite tutti i canali attivi (G2, order entry, CUP web, farmacie, callcenter), oppure rivolgendosi al proprio coordinatore o direttore. Saranno scaricabili dai siti aziendali dalla "sezione news" la nota informativa, il consenso informato e la scheda anamnestica da compilarsi prima della vaccinazione e le indicazioni su come prenotare la vaccinazione.

Nel caso degli operatori sanitari, sociosanitari e del personale delle strutture residenziali per anziani la vaccinazione va prenotata in uno dei cinque punti vaccinali istituiti nei presidi ospedalieri di Monfalcone, Pordenone, Udine, Tolmezzo e Trieste come un'ordinaria prestazione sanitaria tramite Cup.

Infine, per la parte del piano di vaccinazione relativa agli ospiti delle case di riposo (che sarà effettuata sul posto da un'equipe dell'azienda sanitaria di riferimento), viene richiesta ai gestori, ai fini della programmazione delle somministrazioni, la raccolta del consenso informato degli anziani residenti nelle strutture.

Sull'organizzazione della prima fase dell'immunizzazione, però, non mancano le polemiche. L'Anaao-Assomed regionale ha chiesto chiarimenti sulla scelta dei primi 265 volontari e sulla priorità per la somministrazione delle prossime dosi, nei cinque ospedali della regione individuati in base al piano nazionale. Analoga sollecitazione, in particolare all'AsuFc, è arrivata dalla Fp Cgil.

Alle richieste delle categorie si sono poi associati gli esponenti dem Cristiano Shaurli e Mariagrazie Santoro e il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell, che evidenzia: "Non basta la comunicazione trionfale della giornata del V Day, serve invece una tempistica precisa per settori, senza rimandi al Cup, serve personale, e serve informare la popolazione sui tempi e sulle modalità".