Online la Giornata del Fiocchetto Lilla in Friuli Venezia Giulia

Con il motto “Insieme si può” e in occasione della Giornata nazionale contro i disturbi alimentari, La Fenice FVG Onlus organizza per il prossimo lunedì 15 marzo dalle 10:00 un evento online attraverso la piattaforma Lifesize presso il Centro Disturbi Alimentari dell’Ospedale San Polo saranno presenti

la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, gli assessori Michele Luise a Antonio Garritani, rispettivamente alle Politiche sociali e all’Istruzione.



Donatella Martini presidente Fenice Onlus FVG, riferimento territoriale dal 2008 Dott.ssa Corinna Michelin e l’équipe del Centro DCA ASUGI - sede Monfalcone e Trieste. L’evento ha cadenza annuale e vuole fare corretta informazione per sensibilizzare le Istituzioni e le figure che si trovano a giocare un ruolo chiave nel riconoscimento dei primi segnali dei disturbi alimentari: medici di base, pediatri, psicologi e nutrizionisti, allenatori sportivi, professori e mondo della scuola. L’intento è anche supportare le famiglie, che spesso si sentono isolate e confuse sulle azioni da compiere, e che alle volte non hanno strumenti sufficienti per capire di trovarsi di fronte ad una malattia. È in corso un progetto nazionale di informazione dei medici di base e il 13 marzo si svolgerà un Convegno Nazionale online rivolto a medici di medicina generale e pediatri, a cui verrà presentata la guida “L’abc dei disturbi alimentari”.



«Per noi è molto importante che il centro funzioni adeguatamente e dia risposte alle famiglie e a tutte quelle ragazze o giovani donne e talvolta purtroppo anche bambine che hanno necessità di aiuto - afferma la Sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint - Senza eccellenze come queste perderemmo per strada l'obiettivo fondamentale che deve animare il nostro essere istituzioni: star vicino con gli strumenti possibili ai fabbisogni delle persone. Volentieri quindi partecipo non solo alla giornata Fiocchetto Lilla ma anche ad aiutare a costruire una sanità sempre più a dimensione di territorio e di vicinanza alle persone.»I dati ufficiali 2020 saranno diffusi tra qualche giorno ma i numeri non sono incoraggianti: anoressia nervosa, bulimia, binge-eating sono cresciuti in regione Friuli Venezia Giulia e in Italia durante il lockdown. Si parla di un + 30% su scala nazionale. Oggi le malattia annesse ai disturbi alimentari coinvolgono una fascia di ragazze e ragazzi di età sempre più giovane, addirittura bambini di 9-10 anni.Nato nel 2018 all’interno del Dipartimento di Salute Mentale da Delibera regionale 668/2017, il Centro Diurno per i Disturbi Alimentari di Monfalcone, svolge un ruolo importante, insieme agli altri centri di Trieste, Udine e Pordenone.In questi tre anni il Centro di Monfalcone ha accolto numerosi pazienti: 567 nel triennio 2018 - 2020 di cui 223 nell’ultimo anno. Il Centro diurno. Il Sogno ospita quotidianamente i pazienti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.«Il Fiocchetto lilla è il simbolo della lotta contro i DCA e di una nuova cultura che abbatte il muro dei pregiudizi. Dedicare un evento ai Disturbi del Comportamento Alimentare significa aumentare l’attenzione della popolazione e delle Istituzioni attorno a queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo. dice Donatella Martini presidente dell’Associazione Fenice Onlus. Vogliamo portare alla luce il problema nel modo migliore affinché i DCA siano inseriti nei tavoli regionali nei livelli essenziali di cura. In Regione Friuli Venezia Giulia c’è bisogno di centri residenziali, che ora non ci sono, e di potenziare i centri diurni con altro personale e maggiori spazi. Solo con un approccio multidisciplinare, più specialisti che lavorano insieme, i disturbi alimentari possono essere sconfitti al meglio.»I DCA necessitano di un trattamento specialistico multidisciplinare, che coinvolge professionisti di diversi ambiti; se non trattati tempestivamente ed adeguatamente tendono ad avere un andamento cronico con frequenti ricadute.«Se prima del 2017 esisteva una piccola equipe, in seguito al decreto del 2017 il CDA di Monfalcone si è strutturato e ora è multidisciplinare e coinvolge un’equipe stabile con tre psicologhe, due dietiste, un’educatrice, uno psichiatra, un medico internista, e un pediatra e un neuropsichiatra infantile nel caso di minori.»- afferma Donatella Martini.È fondamentale implementare la corretta informazione intorno ai DCA, per facilitare la comprensione dei meccanismi che favoriscono la malattia attraverso una rete assistenziale orientata all’individuazione precoce del disturbo e tramite l’attivazione di percorsi riabilitativi multidisciplinari specializzati.Per partecipare all’evento del 15 marzo:online: attraverso la piattaforma Lifesize https://call.lifesizecloud.com/8019528Passcode: 1515#