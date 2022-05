Venerdì 27 maggio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è in programma l’Open Day per la prevenzione del melanoma. I professionisti Margherita Croatto, Alba Guglielmo, Gianni Lavaroni, Vincenzo De Francesco e Giuseppe Stinco saranno disponibili per consulenze e suggerimenti per il controllo dei nevi.

La giornata si divide in due momenti: dalle 14 alle 15, nell'Aula Perraro (Padiglione 1 – IV piano) gli specialisti del centro offriranno un momento di informazione, approfondimento e dialogo sul melanoma e la sua prevenzione. Dalle 15 alle 18, negli Ambulatori di dermatologia (Padiglione 6 – III piano): attività di screening gratuita su prenotazione.

Chi desidera approfittare dell’opportunità può registrarsi al sito www.udine.opendaymelanoma.it oppure chiamando il numero 02-94753378.