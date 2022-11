Open Week dedicata alle donne vittime di violenza

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo.

Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di comunicazione e sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo nel corso del 2021 al fine di incoraggiare una presa in carico concreta di questo dramma da parte di Istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle donne degli strumenti concreti in loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa prosegue nel 2022, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta anche quest’anno.

“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Attraverso questo (H)-Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno”.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e rappresenta un giorno significativo poiché agisce sulle vittime come effetto motivazionale nella ricerca di un supporto esterno, in questa settimana Fondazione Onda vuole dare un aiuto attivo per proteggere e supportare le donne in difficoltà.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian.

Per quanto riguarda AsuFc, sono in programma una serie di iniziative tra Udine e le sedi della Bassa Friulana.

Di seguito l’elenco completo:

21 novembre: Convegno organizzato dalla prof.ssa Lorenza Driul dal titolo "Codice Rosso nel riconoscimento e sostegno alle vittime di violenza domestica e sessuale”.

22 e 23 novembre Ospedale Palmanova - info point all'ingresso dell’Ospedale: informazioni relative ai centri sostegno, centri di aiuto ascolto, sportelli, percorsi protetti madre-bambini.

23 novembre: via vittorio veneto Latisana (zona centrale) - infopoint-gazebo: informazioni relative ai centri sostegno, centri di aiuto ascolto, sportelli, percorsi protetti madre-bambini.

24 novembre: nei consultori di Latisana e San Giorgio: consulenza psico-sociale individuale (per singola consulenza durata di circa 1 ora; necessaria prenotazione) dalle ore 9 alle ore 16, in entrambe le sedi. Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: Numero di telefono: 0431529366 Indirizzo e-mail: consultorio-familiare-latisana@asufc.sanita.fvg.it.

Note: per la prenotazione chiamare nelle giornate di martedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.50 mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.

24 novembre consultorio familiare di Latisana e San Giorgio: conferenza sulle relazioni di coppia funzionali e riconoscimento delle dinamiche di violenza familiare dal titolo: "Ben...essere nelle relazioni di coppia" relatrici Martin Michela Debora Furlan e Tania Brotto. orario: 10-11.30 - necessaria prenotazione. Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0431-529366 – mail: consultorio-familiare-latisana@asufc.sanita.fvg.it

Note: chiamare per la prenotazione nelle giornate di martedì dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 15:50 mercoledì dalle 9 alle 12 giovedì dalle 9 alle 12.

24 e 25 novembre Ospedale Latisana: info point all'ingresso dell’Ospedale: informazioni relative ai centri sostegno, centri di aiuto ascolto, sportelli, percorsi protetti madre-bambini.