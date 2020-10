Operatori socio sanitari in sciopero

Sciopero nazionale di 24 ore degli Operatori Socio Sanitari. L'Associazione Sindacale Shc — Sindacato Professionale Sanity Human Caring - ha proclamato per giovedì 8 ottobre una manifestazione per richiamare l’attenzione sul lavoro degli Oss, degli Ausiliari socio-assistenziali, degli Ausiliari, degli Operatori tecnici addetti all’assistenza, degli Operatori socio-assistenziali per il settore della sanità pubblica e privata, del terzo settore, delle Rsa, delle Residenze assistenziali, dell’Aziende dei Servizi alla Persona dei vari Comuni italiani e per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs).

In questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.