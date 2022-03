Orari modificati per il centro vaccinale Molo IV

L’azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che martedì 8 marzo il centro vaccinale Molo IV a Trieste chiuderà alle 16, anticipatamente rispetto all’orario inizialmente previsto.

Per questo motivo l’Azienda sta contattando gli utenti prenotati dopo le 16 per anticipare gli appuntamenti, tuttavia coloro che non saranno raggiunti telefonicamente, per recapito telefonico errato o assente potranno presentarsi ad accesso libero nella sede del Molo IV lo stesso martedì tra le 14 e le 16 o possono prenotare un altro appuntamento rivolgendosi agli sportelli Cup dell’Azienda Sanitaria, le farmacie abilitate e il Call Center Regionale 0434 223522.