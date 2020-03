Troppa gente sottovaluta e prende alla leggera l'ordine di stare a casa ed evitare situazioni di affollamento. Non soltanto gli anziani, che sono i più vulnerabili, ma anche i più giovani ignorano l'importanza di stare a casa, magari per andare a fare la spesa e riempire i carrelli di cibo, quando gli esperti consigliano una dieta sana a base di cereali, frutta e verdura e sconsigliano il junk food. E' quanto afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Maurizio Rocco, parlando delle criticità che la categoria sta affrontando in questa settimane a causa dell'emergenza Coronavirus.



“Rischiano costantemente la loro vita per curarci e garantirci le terapie: medici, infermieri e tutto il personale sanitario sono gli eroi di questi tempi di massima emergenza. A loro va la solidarietà della categoria oltre che un ringraziamento per quanto stanno facendo per tutti noi, anche se ancora mancano i dispositivi di protezione che arrivano con il contagocce e i Medici di famiglia non riescono a proteggersi adeguatamente – spiega Rocco che formula un nuovo appello rivolto alla comunità: “Per consentire di contenere l'emergenza ognuno di noi deve improntare la propria vita all'assoluta responsabilità, solo in questo modo possiamo aiutare il lavoro dei medici e del personale sanitario impegnato a fronteggiare questo virus: c'è ancora troppa gente in giro, non devono circolare né anziani, i più a rischio, ma neppure i giovani che sono esposti al contagio di un potente virus” che colpisce gli alveoli provocando la polmonite interstiziale (se il virus aggredisce tutto il polmone, si arriva alla morte). Fra pochi giorni è atteso il picco dei contagi. I positivi che si stanno registrando in questi giorni sono la conseguenza di chi, 7-10 giorni fa, ha continuano a vivere come se il virus non esistesse. Bisogna evitare di andare in ospedale se non c'è una effettiva urgenza. Infatti, tutte le visite, prestazioni, screening, visite di controllo oncologiche, tutto è stato sospeso. “Bisogna telefonare al proprio medico di base per concordare un appuntamento senza affollare le sale d'attesa”.



FRONT OFFICE A RISCHIO