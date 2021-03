Ospedale di San Daniele, bando per la selezione di nuovi incarichi

L'ospedale di San Daniele del Friuli, in tempi rapidi, potrà contare su nuovi professionisti proseguendo a garantire le funzioni che ha sempre svolto. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, informando sull'approvazione degli avvisi di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di direzione della struttura operativa complessa di Pronto Soccorso e medicina d'urgenza e di direzione della struttura operativa complessa Anestesia e rianimazione di San Daniele del Friuli. Si procederà anche ad affrontare la copertura del primario vacante della chirurgia una volta definito l'assetto organizzativo nell'ambito del dipartimento dell'Azienda sanitaria.



"Con l'avvio delle procedure selettive per la copertura dei due incarichi possiamo assicurare la direzione e il governo della struttura operativa complessa con l'obiettivo di evitare significativi periodi di vacanza, vista la valenza strategica per l'Azienda - ha indicato Riccardi -. Si è quindi ritenuto di procedere all'indizione pubblica di selezione per titoli e colloquio per il conferimento degli incarichi che avranno durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine del periodo. Successivamente a questo garantiremo anche le necessarie risposte alla chirurgia".



Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Il candidato potrà inviare la richiesta di ammissione alla selezione, esclusivamente per via telematica, compilando il modulo di domanda e di curriculum come generati dal sistema on line, all'indirizzo