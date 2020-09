Ospedale di Udine 35esimo in Italia

L’Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine si è piazzata al 35esimo posto tra le 88 strutture sanitarie rientrate nella classifica italiana News Week World’s Best Hospitals 2020. Nella graduatoria entra anche l’ospedale di Pordenone, che si colloca in 39esima posizione. Non figurano, invece, gli altri nosocomi del Fvg.

In vetta alla classifica c’è il Niguarda di Milano che, a livello internazionale, si colloca in 47esima posizione. Alle sue spalle, il Policlinico Gemelli di Roma e il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Appena fuori dal podio, l’Humanitas e il San Raffaele di Milano, al quarto e quinto posto, seguiti dal nosocomio di Padova, dal Papa Giovanni XIII di Bergamo, da Borgo Trento (Verona), dal Policlinico San Matteo (Pavia) e dal Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

La graduatoria è stilata annualmente in base al tenore e all'aspettativa di vita, alla popolazione, al numero di ospedali e, soprattutto, alla disponibilità di dati che sono fondamentali per avere il quadro dettagliato della struttura, a partire dai posti letto. Il sondaggio ha interessato in Italia, tra settembre e novembre 2019, 10 mila persone tra medici e pazienti.