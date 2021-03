Ospedale di Udine in sofferenza, il grido d'allarme dei sanitari

"L'ospedale di Udine da diversi giorni sta vivendo una condizione di estrema difficoltà per l'aumento esponenziale dei malati Covid", denunciano in una nota congiunta le organizzazioni sindacali sanitarie Aaroi Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri), Anaao Assomed (associazione dirigenti medici), Associazione sindacale Anpo-Ascoti-Fials Medici, Cisl Medici, Fassid, Fp Cgil e Fvm (Federazione veterinari, medici e dirigenti sanitari).

"L'emergenza in questi giorni sta coinvolgendo anche la struttura di Palmanova, inoltre i servizi di pronto soccorso, terapie intensive, reparti di medicina, radiologie e strutture di supporto sono in grave affanno ed è reale il rischio di non poter assicurare la doverosa assistenza ai malati gravi", denunciano i sindacati dei sanitari.

"Con senso di responsabilità e nell'interesse della salute pubblica chiediamo alle autorità preposte la chiusura immediata e non più rinviabile delle strutture con attività differibile per recuperare risorse umane e strutturali da assegnare alle strutture coinvolte nell'emergenza urgenza Covid. Chiediamo, inoltre, dal momento che nessuna decisioni in tal senso è stata efficacemente intrapresa che vengano messe in campo tutte le strategie utili per ridurre la pressione sulle strutture dell'AsuFc di Udine".

"Sollecitiamo una forte azione affinché tutte le aziende sanitarie e le strutture sanitarie accreditate della regione si rendano fattivamente partecipi mettendo a disposizione risorse umane e strutturali", conclude la nota firmata da Davide Durì, Valtiero Fregonese, Antonio Maria Miotti, Nicola Cannarsa, Stefano Smania, Calogero Anzallo e Roberto Cesanelli.