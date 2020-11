Ospedali, accessi vietati agli accompagnatori

Come precedentemente comunicato in merito alla regolamentazione degli accessi alle strutture aziendali, ASUGI ribadisce in una nota rivolta al pubblico che l’accesso è consentito solo alla singola persona che deve usufruire delle prestazioni offerte.



Nel caso di utenti che non possono camminare autonomamente, è consentito l’accesso anche a un singolo accompagnatore.



L’accesso ad ulteriori accompagnatori, parenti, visitatori di pazienti degenti è vietato, tranne per casi eccezionali, nei quali il permesso è accordato dal Direttore/Responsabile della Struttura o un suo delegato.