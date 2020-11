Ospedali con l’acqua alla gola

Mentre arriva la seconda ondata della pandemia, si corre ai ripari per porre rimedio ai guasti causati dalla prima. Parliamo della brusca frenata della Sanità per tutte le prestazioni ordinarie, causata dalle misure prese per limitare il diffondersi del virus, in particolare negli ospedali.

La Giunta regionale ha appena approvato il Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa. Il documento certifica quanto da tempo segnalano le cronache. “L’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 - si legge nella premessa - sta incidendo in modo estremamente critico sui tempi di erogazione di tutte le prestazioni sanitarie. Oltre a quelli relativi al Covid-19 ci sono, infatti, molti percorsi di diagnosi e cura dei quali il sistema sanitario deve occuparsi con la stessa o maggiore attenzione accordata alla patologia pandemica. Durante il lockdown si è, peraltro, dato luogo alla sospensione di prestazioni sanitarie alle quali vanno ad aggiungersi quelle che ordinariamente continuano ad essere prenotate e che devono essere gestite in un contesto estremamente difficile ostacolato dalla gestione del Covid-19. In tale contesto i tempi di attesa sono destinati ad allungarsi”.



Con questo Piano, la Giunta regionale punta a ridurre le liste d’attesa che si sono allungate a dismisura rendendo per altro evidente la preoccupazione per quanto peserà effettivamente il Covid 19 sullo stato di salute dei cittadini non direttamente, ma in quanto molte patologie pure altrettanto gravi potranno essere prima diagnosticate e poi curate in maniera molto meno incisiva rispetto a quanto non fossimo abituati.Quanto sia complicata la situazione lo spiega sempre lo stesso documento: “La variazione assoluta dei volumi di prestazioni è un segnale del “ritardo” accumulato dal sistema sanitario per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, dal momento che molte delle visite non erogate da marzo in poi sono state riprenotate successivamente... La frequenza di prime visite ed esami di diagnostica per immagini erogati nel periodo gennaio-giugno 2020 è in netto calo”. Nel primo semestre di quest’anno, rispetto al 2019, le prestazioni per le prime visite sono crollate del 30% nel caso del Servizio sanitario regionale e del 49% se si tratta di libera professione. Nella diagnostica per immagini il calo è rispettivamente del 25 e del 52%. La riduzione delle prime visite da fare entro dieci giorni sfiora addirittura il 50% se si tratta di oculistica, per poi scendere in termini percentuali nelle altre specialità.Tre le soluzioni individuate per porre rimedio: una prima riguarda l’aumento delle prestazioni aggiuntive della dirigenza della sanità, con l’aumento della tariffa oraria fino a 80 euro. La seconda ha sempre a che fare con l’aumento delle prestazioni del personale del comparto della Sanità con un aumento a 50 euro della tariffa oraria. Infine è previsto il reclutamento, con riferimento alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri, mediante il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di medici.