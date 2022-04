Ospedali in grave ritardo

Oncologia, ecodoppler per monitorare la circolazione arteriosa e test cardiovascolare. Sono queste le uniche tre prestazioni monitorate, su 64, che all’interno dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono state espletate nel target dei 10 giorni previsto dalle impegnative con codice ‘Breve’.



Il quadro emerge dal programma attuativo delle liste di attesa per il 2022, ovviamente a pesare è stato il Covid che ha costretto dal 2020 a ridurre drasticamente l’attività ospedaliera. La Regione ha erogato diverse risorse per riuscire a recuperare il tempo perduto e la priorità sarà data all’oncologia, alla patologie cardiovascolari e all’oculistica. Sul fronte degli esami va un po’ meglio nella categoria ‘Differita’ dove nove prestazioni rispettano i tempi previsti dai Livelli essenziali di assistenza (Lea).



Sono invece 17, sempre su 64, le attività erogate nella categoria ‘Programmata’ ovvero entro 120 giorni dalla prescrizione medica. Complessivamente Asufc eroga 169 prestazioni ambulatoriali con 806.169 viste nel 2019, passate a 662.517 nel 2020, e 698.431 nel 2021. Per quanto concerne gli interventi operatori sono stati 15.827 nel 2019, 12.409 nel 2020 e 12.847 nel 2021.