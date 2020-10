Ottobre rosa in Fvg, un nastro che allunga la vita

Nel 2019, ogni giorno, in Italia, sono state 145 le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno. In altre parole, 53.000 persone che si trovano a combattere contro questa malattia. Una battaglia epocale, che vede schierato, accanto ai pazienti, un grande esercito, composto da medici, infermieri, ricercatori e volontari per arrivare sempre più spesso a una soluzione positiva. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, infatti, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%.



Ottobre da tempo è il mese dedicato alla sensibilizzazione verso queste malattie che quest’anno ha un valore ancora maggiore. Purtroppo in questo 2020, anno difficile e tragico per la pandemia che ha colpito tutto il pianeta, proprio le procedure di prevenzione sono state spesso accantonate durante i mesi di lockdown e molto rallentate nei periodi successivi. Il risultato è stato l’allungamento delle attese per gli esami fondamentali per la diagnosi di tumore al seno: mammografia ed ecografia.



Un problema che ci si augura si risolva al più presto, proprio perchéOgni due anni, tutte le donne residenti in regione che rientrano in questa fascia di età ricevono una. Per chi aderisce regolarmente. La mammografia deve essere ripetuta ogni due anni per garantire che l’eventuale insorgere di un tumore sia individuato in fase iniziale., come sottolinea l’assessore regionale alla Salute,: “L’attività dei sodalizi di volontariato, svolta in sintonia e sinergia con la Regione, è uno degli elementi cardine dell’efficacia del nostro sistema sanitario, perché l’apporto professionale e la vicinanza alle persone consentono di dare concretezza alla prevenzione”.