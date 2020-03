Palmanova, continua l'impegno della Croce Rossa

Continua l’impegno della Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Al Pronto Soccorso dell’Ospedale palmarino, la Cri ha allestito gratuitamente un Posto Medico Avanzato dove vengono accolti tutti i pazienti con diagnosi o sospetto di Covid-19. E’ un prezioso servizio che permette di fare filtro e proteggere l’intera comunità da ulteriori contagi.

La Croce Rossa di Palmanova ha inoltre attivato il servizio gratuito “Spesa Amica” di trasporto di generi di prima necessità e farmaceutici a domicilio anche per le persone affette da Coronavirus o che sono in isolamento domiciliare fiduciario. Le persone ricevono la visita del personale Cri che non si limita a consegnare i generi di prima necessità ma prende in carico i bisogni dell’assistito. C'è un contatto telefonico a distanza di qualche ora e nei giorni successivi per valutare lo stato di salute fisico e psichico della persona assistita. Le richieste sono moltissime e in continuo aumento. Due equipaggi operativi sono sempre in azione.

"E’ in fase di attivazione, in accordo con la Direzione dell’Ospedale di Palmanova e con il Dipartimento di Prevenzione, un servizio di trasporto gratuito in biocontenimento dei famigliari dei pazienti ricoverati in Ospedale", spiegano ancora dalla Cri. "Spesso gli stessi famigliari sono in isolamento domiciliare e, come riportato dai social negli ultimi giorni, non in grado di far visita al proprio caro ricoverato… spesso anche per l’ultimo saluto".

"Con alcuni Comuni si sta attivando un supporto psicologico alla popolazione per contenere i danni da isolamento e chiusura. Servizio sempre gratuito che troverà a breve la sua definizione. Attivato anche il trasporto gratuito in biocontenimento per i concittadini che stanno tornando a casa da altre parti d’Italia. I giovani volontari della Croce Rossa di Palmanova si sono messi all'opera per sviluppare programmi educativi e di intrattenimento sul web e nelle piattaforme di videoconferenza, rivolti ai bambini e ai ragazzi che si trovano a casa", spiegano ancora.

"Tante anche le richieste per diventare Volontari Temporanei della Croce Rossa di Palmanova e che ringraziamo. Sono state attivate le piattaforme gratuite online per i corsi di formazione. Notevole pure la spesa da sostenere per i Dispositivi di protezione individuale reperiti con difficoltà e a costi notevoli. Rimane aperta la Centrale Operativa 24h su 24 al numero 0432-923646 per ogni informazione. E’ inoltre possibile consultare il sito internet www.cripalmanova.it", continuano dalla Cri.

"Per continuare a garantire tutti questi servizi gratuiti alla popolazione abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti ed è per questo che la Croce Rossa di Palmanova ha attivato una raccolta fondi a sostegno delle spese che ne derivano. Si può donare: online collegandosi a questo link; facendo un versamento con bonifico bancario a IBAN: IT91G0548464050CC0381002999 o sul conto corrente postale: 1018703106 intestati a Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova".

"L’art 66 del D.L. 18/2020 prevede che le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”, conclude la Cri di Palmanova.