Palmanova, operativo il reparto Ostetricia e Ginecologia

Dopo le accuse del sindaco di Palmanova, Francesco Martines, il Direttore della SOC Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale palmarino, Stefano Facchin, fa chiarezza sulla funzionalità e l’accessibilità dei nostri servizi. “Rimangono attivi gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia, come stabilito dopo la chiusura del punto nascita e il suo trasferimento a Latisana. I servizi ambulatoriali a Palmanova sono aperti al mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14; è possibile rivolgersi agli ambulatori di gravidanza a basso e alto rischio, ecografia ostetrica e diagnosi prenatale. La gravidanza può quindi essere seguita presso il nosocomio di Palmanova fin quasi al termine, con visite, ecografie, accertamenti laboratoristici, visita anestesiologica per il parto in analgesia e i corsi di accompagnamento alla nascita. Intorno alla 38a settimana viene programmata una visita ostetrica presso il presidio di Latisana, dove la paziente troverà ad accoglierla gli stessi professionisti che ha incontrato a Palmanova”, spiega Facchin.

“La paziente può rivolgersi anche al Consultorio presso il distretto di Cervignano del Friuli per il suo percorso nascita. Qui potrà accedere alle visite ostetriche il giovedì pomeriggio, ai corsi preparto, agli incontri dello “Spazio Nascita” per far fronte alle problematiche di mamma e bimbo nel primo anno di vita. Va ricordato che le ostetriche inoltre gestiscono le gravidanze a basso rischio su tutto il territorio dell’AAS2”.

“Continua anche l’attività ginecologica, con le visite ambulatoriali, la diagnostica ecografica e gli screening, che si svolgono al mattino e al pomeriggio (dalle 8.30 alle 18); sono attivi gli ambulatori di ginecologia specialistica, al mattino, dalle 8.30 alle 14, quali diagnostica isteroscopica e colposcopica, ambulatorio per la patologia endometriosica e follow-up oncologico, ambulatorio uroginecologico per la valutazione dell’incontinenza urinaria, sonoisterosalpingografia per l’inquadramento dell’infertilità. Inoltre è attivo il servizio di chirurgia day-surgery, che si svolge una o due volte la settimana”.

“Il medico è sempre presente dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, per consulenze ginecologiche richieste dal Pronto Soccorso. Le stesse attività programmate presso gli ambulatori di Ginecologia e Ostetricia di Palmanova si svolgono a Latisana, dove, con gli stessi professionisti incontrati a Palmanova, si conclude il percorso nascita con i monitoraggi cardiotocografici per la valutazione del benessere fetale e finalmente... la nascita di una nuova vita!”.